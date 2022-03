Fedez rivela la malattia, raro cancro al pancreas

Fedez operato per un raro cancro al pancreas che, per fortuna, ha scoperto nella sua fase iniziale. Il cantante toglie così il velo di riserbo alzato negli ultimi giorni. Fedez ha rivelato la natura della malattia che gli è stata diagnosticata e che da giorni teneva in apprensione i fan.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”. Si legge sul suo profilo Instagram, due giorni dopo l’operazione a cui era stato sottoposto al San Raffaele.

