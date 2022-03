Colpo alla mafia di Palermo, Cassazione infligge oltre un secolo di carcere

La Cassazione infligge oltre un secolo di carcere a esponenti di cosa nostra di Palermo arrestati nel corso di due operazioni antimafia della Dda di Palermo tra il 2014 e del 2015. Il colpo è stato inferto ai clan e i vertici dei mandamenti di Tommaso Natale e San Lorenzo e della cosca dell’Acquasanta.

La Suprema Corte ha emesso la sentenza per uno dei processi alla mafia palermitana nato dall’operazione Apocalisse. Per 10 imputati è arrivata la condanna definitiva. In particolare, per Domenico Barone, 13 anni e mezzo, Giuseppe Calvaruso, 17 anni e 10 mesi, Girolamo D’Alessandro, 2 anni e 8 mesi, Ignazio Di Maria, 14 anni e mezzo, Salvatore D’Urso, 16 anni, Sebastiano Filingeri, 16 anni, Girolamo Taormina, 13 anni, Agostino Matassa, 14 anni e mezzo, Francesco La Barbera, 7 anni e Giuseppe Faraone, 4 anni e mezzo, quest’ultimo ex assessore alla Provincia e consigliere comunale.

