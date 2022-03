Furti al Danilo Dolci di Partinico, i Carabinieri fermano 4 giovani

I Carabinieri di Partinico hanno fermato un gruppo di giovani che avrebbero tentato di intrufolarsi all’interno della scuola Danilo Dolci, vittima nei giorni scorsi di raid e furti.

La settimana scorsa, dopo alcuni giorni di appostamenti in borghese, i militari sono riusciti a catturare in flagrante quattro giovanissimi che avevano già forzato il portoncino sul retro dell’edificio scolastico per tentare di eseguire un colpo. Proprio nell’atto di entrare i quattro sono stati fermati e, dopo un breve inseguimento, sono stati presi e tradotti in caserma.

Condividi