Auto sulla folla fa una strage in Belgio, sull’auto c’erano due siciliani

Due uomini di origine siciliana si trovavano sull’auto che ha causato la strage avvenuta in Belgio durante una manifestazione legata al carnevale. Si tratta di due uomini originari di Comitini, in provincia di Agrigento, Paolo Falzone e Nino Falzone, 34 e 32 anni. Sono sue cugini nati in Belgio da genitori agrigentini ma da tempo residenti nella città belga.

A La Loviere, in Belgio, si registrano al momento 6 morti e 27 feriti. Ma il bilancio potrebbe salire ancora visto che 10 dei feriti sono in gravi condizioni.

