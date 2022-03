Ubriaca cade nel fiume Oreto, salvata dai vigili del fuoco (VIDEO)

Rischiava di annegare nel fiume Oreto dopo la caduta in acqua, salvata nella notte dagli specialisti sommozzatori dei Vigili del fuoco una donna, affidata poi alle cure del personale sanitario.

Attimi di paura nel corso della serata di sabato sera a Palermo. Una donna è caduta nel fiume Oreto. Pare fosse ubriaca. Dopo la caduta, ha iniziato ad urlare e qualcuno che transitava da via Stazzone ha sentito la richiesta d’aiuto e ha lanciato l’allarme al numero di emergenza.

Sul posto Sono i vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungere la donna e a portarla in salvo. La donna straniera era infreddolita e in lacrime ha rischiato la vita rimasta in acqua per lunghissimi minuti.