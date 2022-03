Famiglia russa ospita profughi ucraini, segnali di amore nel Palermitano

L’amore tra Russia e Ucraina oltre le bombe. A Caccamo, in provincia di Palermo, l’accoglienza è più forte di ogni divisione creata da Putin, considerato unico responsabile dell’invasione russa.

Una donna di nazionalità russa a Caccamo ha ospitato una famiglia ucraina fuggita dalla guerra. La donna ha ospitato gli ucraini nel suo b&b nel paese in provincia di Palermo. La famiglia è composta da tre donne e tre ragazzi, due cani e un gatto. “Stiamo vivendo una tragedia enorme – dice Iryna Poddubnaya -. Il racconto della guerra fatto dai russi non è vero. I miei che vivono in Russia mi hanno detto che l’esercito deve liberare i russi che vivono male in Ucraina. Io ho detto loro che non è vero. Non è questo il motivo della guerra”.

