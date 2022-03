Siciliano non ha più notizie della moglie ucraina, il disperato appello (VIDEO)

Baldo Valenza, ingegnere trapanese, non ha più notizie della moglie partita per l’Ucraina, suo paese di origine. L’uomo lancia un accorato appello: “Voglio notizie di mia moglie. Mi basterebbe sapere che sta bene sia lei sia i suoi familiari, Non pretendo di averla accanto a me, mi basta sapere che sta bene. Solo questo”.

Sono giorni di ansia per Baldo Valenza, 44 anni, ingegnere trapanese residente a Torino. Da due settimane non ha notizie di sua moglie Yuliia Prodan, 36 anni, dipendente di una Rsa, partita per l’Ucraina un mese fa. Il 17 febbraio scorso è arrivata a Mariupol per rivedere i familiari dopo due anni di lontananza. Ma l’invasione dell’Ucraina voluta da Putin pochi giorni dopo ha bloccato il suo ritorno in Italia. “Inizialmente ci sentivamo al telefono – racconta Baldo Valenza – Una volta al giorno mi chiamava per rassicurarmi, nonostante le condizioni proibitive”.

Condividi