Torna a salire la curva in Sicilia, + 25,4% di casi in sette giorni

Balzo dei nuovi casi di Covid19 in Sicilia. Nella settimana dal 9 al 15 marzo in Sicilia, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sul Covid, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4787) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (25,4%) rispetto alla settimana precedente.

Intensive sotto soglia di attenzione

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (23,4%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,9%) occupati da pazienti COVID-19.

Condividi