Scossa di terremoto di magnitudo 3.9, trema la Sicilia

Le scosse sono state localizzate al largo delle Isole Eolie. Stamattina alle 11,31 i sismografi dell’Istituto italiano di geofisica e vulcanologia di Catania hanno registrato la prima scossa di 3,9 gradi della scala Richter tra le isole di Alicudi e Filicudi al largo di Santo Stefano di Camastra nel Messinese.

