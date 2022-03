Violenta rapina in gioielleria, il titolare ferito con spranga per difendere i clienti

I Carabinieri di Catania Nesima hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale etneo nei confronti di un 35enne catanese accusato di rapina in concorso.

La vicenda nel pomeriggio dello scorso 9 febbraio. In due, che indossavano mascherine, sono entrati come normali clienti all’interno di una gioielleria di viale Mario Rapisardi. Una commessa, che in quel momento era impegnata con una cliente in compagnia della propria figlia minore, si sarebbe quindi avvicinata ai due per controllare la certificazione verde ma, all’improvviso, una donna avrebbe cominciato a colpirla mentre il suo complice avrebbe estratto un taser dalla tasca del giubbotto. Poi avrebbe iniziato a malmenare l’altro commesso che, insieme alla collega, avrebbe supplicato i malviventi di prendere ciò che volevano senza far del male alle persone.

