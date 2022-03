Disgrazia a Palermo, donna travolta e uccisa da armadio mentre fa colazione

Un armadio cade le addosso e muore il giorno dopo il suo compleanno. Una disgrazia che avviene a Palermo.

La donna stava facendo colazione e stava leggendo il giornale quando improvvisamente le è caduto addosso un armadio. Una tragedia che non ha lasciato scampo alla donna, palermitana di 93 anni, che proprio ieri aveva festeggiato il suo compleanno.

La tragedia si è consumata in un appartamento di via Giusti. In casa c’era la badante della donna che ha chiamato i soccorsi dopo aver visto il tonfo e aver trovato la donna sotto il pesante mobile. La badante ha chiamato subito i soccorsi che però si sono rivelati vani visto che la donna era già senza vita al loro arrivo.

Condividi