Violenta rapina agli Anni 20 di Bagheria, 18enne arrestato

Sarebbe uno degli autori di una rapina eseguita presso la celebre gelateria Anni 20 di Bagheria. Alle prime ore di stamattina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne. Il giovane è indagato per aver concorso alla rapina a mano armata insieme ad altri due complici in corso di identificazione.

Il fermo arriva dopo le indagini della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria. Il Giudice per le Indagini Preliminari che ha emesso l’ordinanza cautelare ha ritenuto sussistere dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. In particolare, la notte dello scorso 13 novembre, il giovane avrebbe preso parte a una rapina ai danni del bar-gelateria “Anni ‘20” di Bagheria.

Condividi