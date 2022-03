Paura a Borgo Nuovo per un incendio in un appartamento, salva intera famiglia

Momenti di paura questa notte a Borgo Nuovo, rione di Palermo, dove è divampato un incendio che ha distrutto parte di un appartamento di una palazzina. Una famiglia ha fatto in tempo a fuggire prima che le fiamme invadessero le stanze.

Un incendio è divampato nella notte appena trascorsa nel quartiere di Borgo Nuovo, a Palermo in un’abitazione al primo piano di una palazzina di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp). Per fortuna, la famiglia è riuscita a mettersi in salvo. Danni ingenti all’immobile che si trova in piazzale Fausto Pirandello. I Vigili del Fuoco lo hanno dichiarato temporaneamente inagibile.

