Grave incidente sulla Palermo-Sciacca all’altezza di Monreale, 6 feriti, 3 in codice rosso

Grave incidente stradale nella serata d’ieri sulla Palermo-Sciacca SS624 all’altezza di Giacalone, frazione di Monreale. A scontrarsi sono state due automobili. Per cause ancora in via di accertamento, una Citroen C3 e un’Alfa 159 si sono schiantate. Un impatto violentissimo che ha provocato ben sei feriti, tre dei quali ricoverati in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo.

Le due auto erano guidate rispettivamente da un uomo di 51 anni e da un ragazzo di 28 anni. Ad avere la peggio sono stati l’uomo di 51 anni e due familiari, minori, di 17 e 15 anni. I tre feriti gravi sono prima stati assistiti sul luogo dell’incidente per poi essere trasportati al pronto soccorso del Civico.

