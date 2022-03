Maria chiede perdono a Salvatore, scoppia la pace a C’è Posta per te

Da Ali Terme, in provincia di Messina, a C’è Posta per te. Ancora siciliani nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo la storia della famiglia catanese la storia di Maria e Salvatore. “Salvatore ci manchi tanto… Quando ho perso te ho perso tutto”. Un rapporto da ricostruire tra fratello e sorella.

“Ci manchi tanto. Ho perso la mia spalla, il mio migliore amico. Quando è nato Lorenzo ti sei sciolto, gli hai fatto anche da padrino. Suo padre è entrato nella sua vita vita quattro anni fa. Non potevo bloccarlo. Siamo soli, non sai quanto abbiamo pianto. Sei tu la nostra famiglia”. Così Maria chiede al fratello Salvatore di fare pace.

Salvatore si é allontanato dopo che Lorenzo ha ripreso i rapporti col padre che non gode la sua stima. Una serie di errori ed incomprensioni hanno portato i due fratelli ad allontanarsi.

“Mi ha levato il bambino”, dice lui. “Ma a me manchi tu”, aggiunge la sorella. Lui però non vuole aprire la busta e vuole solo vedere il bambino. “Non apro la busta, non esiste proprio. Non voglio fare pace. Prima devo capire che sei cambiata, piano piano”.

“Dammi almeno un abbraccio”, implora la sorella. Salvatore si commuove ma resiste alla sorella. Maria insiste ma Salvatore non molla. “Mi duole troppo il cuore”. Alla fine però si convince e apre la busta.