Esplode bomba rudimentale a Palermo, due ragazze ferite

Un rudimentale ordigno è esploso la scorsa notte dentro un cassonetto bianco per la raccolta indifferenziata dei rifiuti all’angolo nella zona tra via Mazzini e via Libertà a Palermo.

Due ragazze che erano uscite da un locale vicino e che si stavano salutando sono state investite da schegge di plastica e sono state leggermente ferite.Sono state trasportate all’ospedale Villa Sofia.

