Omicidio a Palermo, ucciso a Brancaccio Natale Caravello

Omicidio a Palermo, nel rione di Brancaccio. Ad essere ucciso un uomo di 46 anni. Il nome della vittima è Natale Caravello. Sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco.

L’omicidio è avvenuto in via Matera.

Indaga la Polizia di Stato. Sull’asfalto diversi bossoli. Per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

