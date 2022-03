Mortale a Palermo, perde la vita il giovane papà Agostino Corrao

Agostino Corrao è il nome della vittima di un incidente mortale avvenuto a Borgo Nuovo, quartiere di Palermo. Il giovane muore a 21 anni.

Corrao ha perso la vita in un sinistro avvenuto in via Castellana all’una di notte. Dalle prime ricostruzioni, Agostino Corrao, avrebbe perso il controllo della sua automobile, una Fiat Punto Bianca. La vettura ha terminato la sua corsa contro un palo del tram su Largo Mauro De Mauro.

Per il 21enne non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo per via delle ferite riportate. I tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori sono stati vani.

L’arrivo dei parenti nella zona dell’incidente è stato drammatico. Ignoti – per la disperazione- hanno danneggiato a pugni il cofano del furgone della ditta Interventa, chiamata per mettere in sicurezza la strada.

L’utilitaria è stata sequestrata ed è stata aperta un’indagine per capire la dinamica esatta dell’incidente, le cause o se per caso sono coinvolti altri veicoli. Dopo l’incidente è stata chiusa via Castellana per consentire agli uomini dell’Infortunistica della polizia municipale di portare a termine i rilievi.

Intanto decine di amici su Facebook hanno scritto un pensiero per il povero Agostino e per i suoi tre figli piccoli, rimasti senza papà. “Non ci sono parole no non si può morire”.