Bimba di un anno e mezzo grave a Palermo dopo aver ingerito hashish

Una bambina di un anno e mezzo è arrivata questa notte in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Palermo Buccheri La Ferla. La piccola avrebbe ingerito dell’hashish.

Come riporta La Repubblica, questa notte, una coppia di giovani genitori è arrivata al pronto soccorso con la bambina in condizioni critiche. “Probabilmente ha ingerito dell’hashish”, è stato spiegato ai medici.

I medici del nosocomio di via Messina Marine hanno subito chiamato il 112, i carabinieri di Brancaccio hanno fatto scattare una perquisizione nell’abitazione della famiglia, è stata trovata sostanza stupefacente.

Per fortuna la piccola ora sta meglio. La procura per i minorenni ha deciso di affidarla al direttore sanitario dell’ospedale, in attesa di ulteriori approfondimenti. Si tratta dell’ennesimo caso che avviene a Palermo nel giro di poche settimane, un vero allarme.