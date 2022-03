Un altro giovane papà muore a Palermo, la moglie “Svegliati, ti aspettano i bambini”

PALERMO – Giovani vite spezzate, spesso papà, madri e giovani figli che lasciano solo lacrime e dolore per chi resta. È una lunga, lunghissima scia di sangue quella lungo le strade di Palermo. Ultima vittima di quella che sembra apparire come una vera e propria strage di giovani è Agostino Corrao. Aveva solo 21 anni ma era già papà di tre piccoli bambini, la sua vita si è interrotta questa notte a Borgo Nuovo, il quartiere palermitano che ora piange la sua scomparsa improvvisa e tragica.

Scene di strazio sul luogo dell’incidente

Fatale per il giovane Agostino lo schianto della sa auto, una Fiat Punto, conto un palo del tram dopo via Castellana, la strada che parte da viale Michelangelo. Nulla hanno potuto fare i soccorritori per salvare la vita al palermitano. Alla notizia i familiari si sono subito recati sul luogo della tragedia dove hanno trovato il corpo del familiare ormai privo di vita. Scene di profonda disperazione e di tensione da parte dei familiari, increduli per quello che è stato un fulmine a ciel sereno.

