Uomo di 49 anni si accascia e muore in strada, dramma a Palermo

Si accascia e muore improvvisamente, una tragedia che si è consumata nel giro di pochi minuti tra lo sbigottimento dei passanti. Un uomo di 49 anni è morto questa mattina a Palermo in via Archimede ad angolo con via Ximenes.

La vittima è Domenico Virzì che è stato stroncato da un grave e improvviso malore. La vicenda si è consumata nelle vicinanze di un bar. Alcuni clienti, avendo assistito alla scena hanno provato a rianimare l’uomo in attesa dei soccorsi. Il 118 intervenuto però non ha potuto strappare alla morte il 49enne. Sul posto anche la polizia.

