Sicilia verso la zona bianca ma aumentano terapie intensive e decessi

Sicilia dovrebbe passare in zona bianca dal 14 marzo anche se ci sonio dei parametri in risalita. “Nella settimana appena conclusa – conferma l’Ufficio Statistica del Comune – è proseguita la diminuzione del numero dei nuovi positivi, e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva”. Secondo i dati forniti però sono aumentati i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi segnalati.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 30.104, il 9,8% in meno rispetto alla settimana precedente. È però risalito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 15,0% al 16,0%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 3,9%, passando da 230.745 a 221.771, 8.974 in meno rispetto alla settimana precedente.

