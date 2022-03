A Partinico risorge la Democrazia Cristiana, sede intitolata a Salvo Campione

PARTINICO – Inaugurata ieri pomeriggio la sede della segreteria della Democrazia Cristiana Nuova a Partinico. Si trova in via Di Lorenzo 10 ed è stata intitolata a Salvo Campione, esponente della DC Nuova, morto improvvisamente lo scorso 28 gennaio.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro, e dei coordinatori cittadini, Adriana Canestrari e Vincenzo Sollena.

“Oggi inauguriamo una nuova sede della DC Nuova che abbiamo deciso di intitolare a Salvo Campione, la cui passione e il cui impegno sono stati

preziosi ed importanti per la rinascita del nostro partito – dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro -. Questa sede è l’ennesima dimostrazione della crescita della DC Nuova sul territorio. Noi stiamo riprendendo la storia di questo partito, ispirandoci ai valori di Sturzo e De Gasperi, ricontestualizzandola in chiave moderna. Grazie all’impegno in prima linea di uomini, giovani e donne stiamo

progettando un futuro migliore per Partinico e per tutta la Sicilia”.

“L’apertura della segreteria è la testimonianza vera e concreta della presenza viva e pulsante del partito e di un gruppo di persone che hanno

a cuore la propria comunità, che credono in un progetto unico mettendo la propria esperienza, il proprio tempo, la propria professionalità e competenza a disposizione di un’idea che rappresenti una reale risoluzione dei problemi che da ormai troppo tempo stanno devastando la nostra realtà economica, sociale, culturale e politica – dichiara la

coordinatrice cittadina, Adriana Canestrari -. La segreteria sarà un

luogo di aggregazione, di incontro del passato, del presente e del futuro, ma anche un posto di formazione e informazione politica per ibgiovani che vogliono avvicinarsi ai valori della DC Nuova”.

“La Democrazia Cristiana Nuova continua il suo lavoro nel territorio, questa sede vuole essere testimonianza viva del nostro partito nel territorio – dichiara il coordinatore cittadino, Vincenzo Sollena -. Daqui porteremo avanti il lavoro che ci accompagnerà alle elezioni

regionali e comunali. Insieme ai cittadini vogliamo costruire il futuro

del nostro comune, inizieremo sin da subito a lavorare per la stesura

del nostro programma che sarà un programma partecipato, sarà il nostro

patto con i cittadini”.