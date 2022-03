Arriva il gelo dalla Russia, allerta meteo per pioggia e neve in Sicilia

Nuova ondata di freddo, pioggia e neve in Sicilia in arrivo già da questa notte. Il Dipartimento di Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla.

Il maltempo arriva a causa di correnti molto fredde di origine russa.

Secondo il bollettino arriveranno piogge da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, sui

settori settentrionali ed orientali. Piogge con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui settori centro-orientali.

Non mancherà nemmeno la neve. Al di sopra dei 700-900 metri con apporti al suolo deboli.

I mari saranno molto mossi tra cui il Tirreno centro-meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

Come dice 3bMeteo,”Nelle giornate di martedì e mercoledì un nucleo di aria fredda in arrivo dall’Artico porterà altra instabilità con piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare, in particolare sui versanti tirrenici, ma anche nevicate sui rilievi di Madonie, Nebrodi ed Etna Nord fino a quote collinari in serata. Neve attesa ad Enna, fiocchi non esclusi anche a Caltanissetta. Le temperature subiranno una diminuzione mantenendosi al di sotto delle medie tipiche del periodo. La sensazione di freddo sarà acutizzata dalla tesa ventilazione da nord. Giovedì le condizioni meteo si presenteranno più stabili e asciutte seppur con della locale instabilità che potrà ancora aversi sui versanti tirrenici associata a qualche residuo fenomeno a ridosso dei Nebrodi”.