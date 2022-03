Incidente mortale a Villabate, perde la vita un uomo

Incidente mortale a Villabate questa mattina. Salvatore Scirè di 39 anni, palermitano, ha perso la vita.

Lo schianto è avvenuto in Viale Europa nelle prime ore del mattino quando i residenti sono stati svegliati da un fortissimo boato.

L’auto, un golf grigia che procedeva in direzione Misilmeri, si è schiantata contro contro alcuni veicoli parcheggiati, poi contro un muro. Per l’uomo alla guida del mezzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato niente da fare.

Sul posto i soccorritori del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Da ricostruire la dinamica dell’incidente dagli agenti della polizia municipale di Villabate coordinate dal comandante Giuseppe Tuzzolino.