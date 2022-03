Il palermitano Stefano a C’è Posta per te, “Grazie per aver amato Francesca”

“Io e mamma siamo qui per dirti quello che pensiamo di te, per la tua straordinaria capacità di amare…” La storia di un grande amore da Palermo a C’è Posta per te.

Stefano viene chiamato dalla suocera e dalla mamma per dirgli semplicemente grazie per aver amato Francesca fino ai suoi ultimi giorni. Stefano e Francesca, palermitani, sì conoscono da quando lei ha 13 anni. Si amano e tutto prosegue fino a quando Francesca ha 24 anni. I malesseri continui, le visite. Poi la tragica notizia, Francesca soffre di un grave male. La coppia, e specialmente Stefano, inizia una lotta contro questo male. Ce la mette tutta e non abbandona nemmeno un attimo Francesca.

Non ha mai esitato Stefano di amare la sua Francesca. E fa di più, la sposa. Il matrimonio viene organizzato in pochi giorni e la coppia corona il proprio sogno d'amore. Poi le partenze verso ospedali e gli estremi tentativi per cercare una cura alla malattia che però, alla fine, ha la meglio. "Sai quanto ti voglio bene e quanto mi sono legato a te. Vai avanti e rifatti una vita, così il mondo si riaprirà di nuovo. Promettimi che io possa esserci qualunque cosa accada nella tua vita". Questo dice la suocera a Stefano. "Siete la mia seconda famiglia, c'è un affetto che va aldilà di tutto",risponde il giovane commosso. "Siamo qui per dirti quello che pensiamo di te, per ringraziarti della tua straordinaria capacità di amare", gli dicono le tue donne. "Ti sei fatto carico dei guai della ragazza che amavi, hai realizzato il suo sogno, ma lei è stata costretta a vivere un incubo", Poi il regalo per Stafano Chiellini e Bonucci, i due difensori della Juventus. Chiellini gli ha regalato un piccolo mappamondo: "Quando si potrà fare, scegli un posto e potrai fare un viaggio per quattro persone per potere ripartire". Stefano ha replicato commosso: "L'ultima promessa che mi ha chiesto di fare Francesca prima di morire è stata: "Devi girare il mondo e me lo devi fare vedere con i tuoi occhi", quindi sono molto contento di questo regalo".

