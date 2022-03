Lo Stromboli dà spettacolo, esplosioni simultanee al calare della notte (VIDEO)

Lo Stromboli non smette di regalare spettacolo ed emozioni. Il video mostra le alcune delle esplosioni simultanee da quattro bocche del vulcano che è una delle isole dell’arcipelago eoliano. Il video, ripreso dal vulcanologo dell’INGV Boris Behncke al calare della notte del 4 marzo 2022.

Beautiful simultaneous (or almost so) explosions from four vents at #Stromboli volcano, nightfall on 4 March 2022 pic.twitter.com/wVAve7blJ8

— Boris Behncke (@etnaboris) March 4, 2022