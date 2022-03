Anna se ne va a 45 anni, immenso il dolore a San Cipirello

È una comunità ancora incredula quella di San Cipirello, in provincia di Palermo, per la scomparsa di Anna Bonanno. Una donna, una mamma, una moglie di soli 45 anni. Il comune jatino ancora stenta a credere che quel sorriso si è spento per sempre.

Sono decine e decine i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia della donna. Uno dolore enorme anche per i tanti clienti che aveva servito al supermercato dove lavorava. Anna da tutti è descritta come una donna solare, allegra e dai modi sempre gentili. Lascia prole in tenera età e il marito.

