Tragedia sulla Palermo-Messina, muore il padre, gravissimo il figlio

Gravissimo incidente mortale questa notte lungo la Palermo-messina A20. Intorno all’una un’auto si è schiantata contro il guard-rail tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena. Un uomo di 52 anni è morto e il figlio è gravissimo in ospedale.

L’incidente è avvenuto a pochi chilometri da Messina. La vittima è un messinese di 52 anni, gravemente ferito il figlio di 24 anni. Padre e figlio viaggiavano a bordo di un’auto sulla A20 Messina-Palermo quando il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro le barriere protettive.

L’uomo di 52 anni è morto sul colpo mentre il figlio è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Policlinico.

L’incidente si è verificato al km 21 tra gli svincoli di Rometta e Villafranca, in direzione della città dello Stretto, su un viadotto. Nell’impatto la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura precipitando nel vuoto e finendo sulla strada statale che si trova sotto il ponte.

Non è ancora chiaro chi fosse alla guida e le cause che hanno provocato l’incidente. La sezione di Barcellona della Polstrada sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Da stabilire le cause che hanno determinato la perdita del controllo del mezzo. Un malore o un colpo di sonno le più probabili. Sul posto anche i vigili del fuoco.