Licia Colò alla scoperta delle bellezze di Castellammare del Golfo su La7

Castellammare del Golfo con i suoi antichi granai in pieno centro storico, la riserva dello Zingaro e la tonnara di Scopello sarà tra i protagonisti, sabato 5 marzo, alle 22, 30 su La7, della nuova puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Il viaggio di Licia questa settimana parte dal centro storico di Tivoli per poi raggiungere Castellammare del Golfo dove la brava presentatrice, da oltre trent’anni tra i volti più amati della tv, racconterà Castellammare del Golfo e alcune delle sue caratteristiche storico ambientali su “Eden – Un pianeta da salvare”, il seguito programma di La7 in onda il sabato sera e giunto alla terza stagione.

«Un altro importantissimo momento di promozione territoriale: ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità la produzione di La7 e la bravissima Licia Colò, da sempre legata a programmi televisivi di qualità alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del nostro Paese – dice il sindaco Nicolò Rizzo-. Grazie alla preziosa collaborazione degli esperti della locale sezione del Cai e del Gei, che ringraziamo per la disponibilità ed efficienza, sarà possibile mostrare le nostre fosse granarie, raccontare la nostra storia e far vedere a un vastissimo pubblico di telespettatori la bellezza incontaminata della riserva naturale orientata dello Zingaro, dei faraglioni e della tonnara di Scopello».

«Ne siamo orgogliosi e grati perché il programma oltre a far conoscere “in profondità” i nostri luoghi, è un importante e chiaro messaggio sull’importanza della tutela storico-ambientale. Invitiamo tutti -conclude il sindaco Nicolò Rizzo- a seguire il programma su La7 con Licia Colò, per trascorrere un interessante e piacevole sabato sera».