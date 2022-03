McDonald’s assume in Sicilia, 150 posti disponibili nei suoi ristoranti

Nuova campagna di assunzioni McDonald’s Italia che vedrà coinvolti anche i ristoranti della Sicilia. Un piano di crescita che prevede l’assunzione di 5.000 persone in tutta la Penisola: 150 sono le figure da inserire in organico nei suoi ristoranti della Sicilia, in particolare 10 ad Agrigento, 40 a Palermo, 20 a Catania, 10 a San Giovanni La Punta, 10 a Giarre, 10 a Misterbianco, 10 a Belpasso, 5 a Ragusa, 5 a Vittoria, 15 a Siracusa, 5 a Melilli, 5 a Trapani, 5 a Castelvetrano.

Il piano del colosso americano prevede quest’anno l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.

Condividi