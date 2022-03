Merce sequestrata ad ambulante di Belmonte Mezzagno devoluta a Biagio Conte

I Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno sequestrato oltre 60 di frutta, verdura, uova, vino ed altri generi alimentari, a un venditore ambulante su nel Comune di Belmonte Mezzagno (PA).

In particolare le Fiamme Gialle, durante il controllo hanno accertato che il venditore ambulante era sprovvisto dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio ambulante rilasciata dal Sindaco necessaria per lo svolgimento dell’attività.

