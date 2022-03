Fuggono dalla guerra, Corleone accoglie 5 famiglie di profughi ucraini

In relazione alla crisi in Ucraina e alle emergenze dettate dalla guerra in corso, la Giunta Comunale del comune di Corleone, rispondendo alle sollecitazioni intervenute anche da organi di governo, si è riunita valutando la possibilità di poter ospitare alcune famiglie di profughi provenienti dall’Ucraina. In tal senso la Giunta ha deliberato di poter accogliere 5 famiglie ucraine in alloggi di proprietà del comune.

In una situazione estremamente delicata e difficile, Corleone si impegna a dare il proprio sostegno aprendo le porte ai profughi in fuga dalla guerra. Non si ferma, infatti, l’escalation di violenza in Ucraina, con l’esercito russo che avanza, passo dopo passo, e la popolazione che difende strenuamente i propri territori. Tantissimi sono coloro che cercano di scappare dall’orrore che ogni giorno li circonda e in cui si ritrovano costretti a vivere. È per questo motivo che la città di Corleone vuole mettersi in prima fila per aiutare tutti coloro che sono in fuga, offrendo il proprio supporto ad alcune famiglie.

Condividi