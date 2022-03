Corriere della droga col Reddito di cittadinanza, in auto aveva 4,2 kg di coca

Corriere della droga fermato dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. In auto aveva 4,2 Kg di cocaina. L’uomo, percettore del Reddito di cittadinanza, fermato allo svincolo autostradale di via Emiro Giafar in direzione Palermo.

Grazie al fiuto del cane antidroga F-MIA del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, i Finanzieri hanno trovato “panetti”, nascosti in un doppiofondo, con apertura meccanica, ricavato all’interno del cruscotto dell’autovettura, contenenti complessivamente 4,2 kg di cocaina. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 360.000 euro.

Redazione 5765 posts 0 comments