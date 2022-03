Controlli in farmacie e centri analisi cliniche, multe dei Nas nel Palermitano

Blitz dei Carabinieri del Nas in farmacie, parafarmacie e laboratori di analisi nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento per una serie di controlli.

In tutto sono state controllate 56 strutture allo scopo di verificare il rispetto sulle normative per il contrasto al virus “Covid-19” e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli esiti dei controlli hanno determinato nei confronti di 4 laboratori di analisi (1 in provincia di Palermo, 2 nel Trapanese ed 1 nell’Agrigentino) e per 8 farmacie (4 nel Palermitano, 3 nel Trapanese ed 1 nell’Agrigentino) l’adozione di sanzioni amministrative per oltre 15 mila euro e le conseguenti segnalazioni alle competenti Autorità sanitarie.

