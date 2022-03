Operazione antidroga a Castellammare del Golfo, 20 indagati e 8 in carcere (VIDEO)

Operazione antidroga a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. I Carabinieri hanno portato in carcere 8 indagati. In 7 vanno ai domiciliari e in 5 all’obbligo di dimora. Gli arresti arrivano su richiesta del Gip di Trapani in seguito alle indagini della Procura trapanese. Gli indagati hanno tra i 22 e i 56 anni. Tra i fermati e in carcere anche il figlio di un noto esponente della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, in atto detenuto per 416 bis.

Il blitz a Castellammare del Golfo dei Carabinieri

E’ stata bloccata dai Carabinieri di Castellammare del Golfo una presunta rete di spaccio attiva anche durante i mesi del lockdown. In paese arrivavano anche da Partinico o dal quartiere Zen di Palermo per rifornirsi di droga. Le indagini dei Carabinieri sono iniziate dopo la denuncia della moglie di un uomo che aveva iniziato a fare usa di cocaina. La donna raccontò tutto ai Carabinieri, facendo scattare le indagini.

