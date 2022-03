Nuove rotte Albastar, Trapani Birgi collegato ad Ancona, Perugia e Trieste

Aumentano i voli all’aeroporto di Trapani Birgi. La compagnia aerea Albastar si è aggiudicata il bando di gara per garantire la continuità territoriale dall’aeroporto Vincenzo Florio verso le destinazioni di Ancona, Perugia e Trieste, a partire da 27 marzo 2022, inizio della stagione estiva.

Le tre rotte si aggiungono ai collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma, già operati in regime di continuità territoriale da dicembre 2020.

È dunque in partenza dall’aeroporto di Trapani Birgi la terza base operativa in Italia per Albastar. In tutto saranno undici i collegamenti a tariffe riservate per tutti i residenti della Sicilia.

«L’aggiudicazione del nuovo bando di Enac per le rotte in continuità territoriale di Ancona, Perugia e Trieste, porta una duplice soddisfazione per l’aeroporto di Trapani Birgi, – sostiene il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – non solo perché la compagnia aerea aggiudicataria è Albastar che ha dimostrato negli ultimi due anni di essere un vettore professionale e affidabile, apprezzato dai nostri passeggeri, ma anche perché il territorio non ha perso tre importanti tratte agevolate che sono un prezioso contributo al diritto di volare dei trapanesi».