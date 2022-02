San Giuseppe Jato piange Maria Rosa, morta a 56 anni

San Giuseppe Jato nel dolore per la scomparsa di una donna di 56 anni. Si tratta di Maria Rosa Giammona, una donna molto conosciuta nel paese in provincia di Palermo. La notizia si è sparsa a macchia d’olio a San Giuseppe Jato ed è stata data dal gruppo Jato e dintorni.

“Purtroppo una notizia che ti lacera l’anima! Maria Rosa Giammona non è più con noi, aveva 56 anni, ed ora farà parte della schiera degli angeli in cielo. Il nostro gruppo si stringe in sincero cordoglio alla famiglia Giammona, e al suo compagno Pippo. Non ci sono parole per la sua prematura scomparsa, solo tanto dolore sincero”.

Condividi

Redazione 5754 posts 0 comments