Tragedia a Palermo, muore una ragazza di 19 anni in incidente, tre feriti gravi

Un’altra tragedia della strada scuote Palermo. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita nel corso di un incidente stradale avvenuto in viale del Fante.

Lo schianto è avvenuto questa mattina. La Fiat 600 è finita contro un muro di cinta che fa angolo tra viale del Fante e via Rocca. Un impatto violentissimo che non ha dato scampo alla giovane palermitana. Altre tre ragazza sono rimaste ferite in modo grave.

Condividi