Guerra Ucraina, Musumeci, “Basi Sicilia in allerta”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci rocorda come la posizione della Sicilia sia importante nel conflitto in Ucraina.

Ed è proprio la posizione della Sicilia che preoccupa. L’isola infatti ospita la base americana di Sigonella da cui in questi giorni partono diversi droni che vanno a sorvolare le zone assediate dai russi. “Il sistema di difesa in Sicilia assume un ruolo strategico proprio per la posizione geografica, come sbocco nel Mediterraneo. Abbiamo la base Nato di Sigonella e quella di Trapani Birgi, è normale che questo sistema di difesa sia in stato di allerta già da diversi giorni”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci intervenuto a ‘Omnibus’ su La7.

