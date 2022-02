Guerra Ucraina, la Sicilia accolga i rifugiati

Dare accoglienza ai profughi ucraini che fuggono dalla guerra. Lo dice la deputata Giusi Savarino

Portavoce di Diventerà Bellissima.

«Dobbiamo prepararci all’arrivo di milioni di rifugiati». Queste le parole della commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, all’arrivo al Consiglio straordinario dei ministri dell’Interno europei che oggi discute dell’emergenza rifugiati legata all’invasione russa dell’Ucraina.

Ora l’appello per l’accoglienza in Sicilia. “Abbiamo condannato la guerra russa in Ars con un ordine del giorno da noi proposto e sostenuto all’unanimità, abbiamo chiesto al governo regionale di appellarsi a Roma per riprendere i negoziati di pace, inviare aiuti in Ucraina e attivare ogni utile misura di contenimento della crisi economica, che questa guerra e le sanzioni alla Russia inevitabilmente porterà anche a casa nostra. Abbiamo pregato e pianto difronte alle immagini di dolore arrivati dall’Ucraina, straziati da una invasione improvvisa, violenta e ingiusta che porta morte, paura e sofferenza. A questo popolo ucraino, così giustamente fiero e orgoglioso, dobbiamo dare di più della solidarietà che ci ha unito nelle nostre piazze e nelle nostre Chiese”.

