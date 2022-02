Si ribalta mezzo pesante tra Bagheria e Casteldaccia, caos sulla A19

Un mezzo pesante ribaltato in autostrada tra Casteldaccia e Bagheria. Lo riferisce l’Anas.

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Casteldaccia e Bagheria, per la presenza di un mezzo pesante ribaltato al km 7,500 che occlude l’intera sede stradale.

“È in arrivo sul posto un veicolo idoneo alla rimozione del mezzo pesante ma, a causa della complessità delle operazioni, è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Casteldaccia”.

In base alle prime indiscrezioni, l’autista del tir sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ribaltato. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre auto. L’autostrada è chiusa.L’autista è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari. Le condizioni dell’autotrasportatore sono gravi. Una donna in stato di gravidanza è stata soccorsa dai sanitari e portata in ospedale.