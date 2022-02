Trovato morto a Mondello il medico Vincenzo Albegiani, disposta l’autopsia

Vincenzo Albegiani, questo il nome del medico di Mondello, trovato morto. Un giallo su cui ha aperto un’indagine la Procura di Palermo che ha disposto l’autopsia per risalire alle cause della morte dell’uomo.

Sessantasette anni, Vincenzo Albegiani è stato ritrovato privo di vita il 21 febbraio all’interno della sua casa che si trova nei pressi della borgata marinara palermitana. Nella sua testa era presente una ferita che potrebbe essere stata causata da una caduta ma gli investigatori vogliono vederci chiaro e fare piena luce sulle cause del decesso del medico. L procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per stabilire le cause della morte.

Sono i Carabinieri a indagare sul caso. Si stanno analizzando alcune immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza piazzati nella zona. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Albegiani era un medico di medicina generale, il suo studio si trova in Via Torre di Mondello. Era un medico molto stimato e decine sono i messaggi sui social che lo testimoniano. Tanti i pazienti addolorati per la sua tragica e inaspettata scomparsa.

