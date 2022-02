La matematica e l’economia delle slot machine: uno studio di Andrew Thompson

Nel 2015, sul sito specializzato in tecnologia The Verge è apparso un articolo dedicato alla storia e allo sviluppo delle slot machine sin dalla loro prima apparizione nei casinò. Seppur la data di pubblicazione di questo studio firmato da Andrew Thomson non sia troppo recente, i suoi contenuti lo rendono comunque estremamente attuale e di grande rilevanza non solo per gli appassionati del gioco, ma anche per coloro che volessero saperne di più su questo settore in costante evoluzione.

A seguire, ci si propone di analizzare i punti essenziali di questo articolo, pubblicato dopo che il suo autore ebbe terminato una visita alla fabbrica di Bally Technologies di Las Vegas – uno dei maggiori produttori di slot machine a livello mondiale – e incontrato altri esperti.

La prima slot machine della storia risale alla fine del secolo XIX

Il primo prototipo di slot fu inventato nel 1898 a Brooklyn da Charles Fey. Dopo aver inserito una moneta, il giocatore aveva la possibilità di tirare manualmente una leva che azionava tre rulli, ognuno dei quali riportante 10 simboli. Quando si allineavano tre campane, la Liberty Bell – questo era il nome della macchina – si aveva la possibilità di aggiudicarsi il jackpot da 50 centesimi. Le probabilità di riuscire nell’impresa, però, erano piuttosto ridotte – per la precisione, accadeva solo con una media di 1 volta ogni mille partite realizzate. Fortunatamente per i giocatori, col passare del tempo queste percentuali variarono notevolmente. Le slot classiche iniziarono a pagare nel 3% dei casi, mentre oggi il 45% delle volte, contribuendo così a attirare un numero maggiore di clienti e rendere più avvincenti le loro partite.

Oggi le slot machine predominano il paesaggio dei casinò

Nel corso dei secoli, il successo dei giochi da casinò si è esteso a livello internazionale. Contemporaneamente, si è assistito a una estrema popolarizzazione delle slot machine, tanto nei casinò fisici che, più di recente, in quelli online. In questo senso, è sufficiente dare un’occhiata alle migliori slot online in Italia per rendersi conto della grande varietà di piattaforme dedicate. Se si prendono gli anni ’70 come termine di paragone, si può affermare con certezza che i guadagni apportati dalle slot ai casinò sono passati da un 50% del totale all’attuale 70-80%. In altre parole – contrariamente a quanto si potrebbe pensare – le entrate derivanti da giochi tradizionali come poker, roulette e Black Jack non corrispondono che a circa il 20% del totale.

Le slot machine rivaleggiano per temi e design

Al mondo sono presenti centinaia di aziende specializzate, in misura diversa, nella produzione di slot machine in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza dei giocatori. Per cercare di immaginare i numeri del settore, basti citare il fatto che Scientific Games, la casa madre di Bally Technologies, ha messo in commercio 17.000 nuove slot solo nel 2014. La maggior parte di queste si distinguono non solo per il loro aspetto esteriore, ma anche per la tipologia di software che montano. Nel suo articolo, Thomson riporta l’esempio di una slot lanciata nel 2014 per celebrare il 20esimo anniversario dell’uscita di Friends. Visto lo straordinario successo di questa serie televisiva negli Stati Uniti e, più in generale, in tutto il mondo, produrre una slot speciale basata su di essa sarebbe stato una garanzia di successo.

Gli schermi curvi contribuiscono a attirare l’attenzione dei giocatori

Durante la sua visita, Thomson ha avuto l’opportunità di visitare in lungo e in largo la fabbrica di Bally Technologies accompagnato da una guida d’eccezione, Mike Trask, il Senior Marketing Manager della compagnia. Al passare davanti a una slot lanciata sul mercato da ProWave nel 2014, il primo notò che lo schermo di cui era equipaggiata, oltre a essere a 32 pollici, era concavo, un po’ come una televisione Samsung curva. In quell’occasione, Trask giustificò l’introduzione di simili schermi spiegando che, a parità di software, contribuiscono a aumentare l’esperienza di gioco degli utenti di un valore che varia tra il 30% e l’80%.

Tutto si basa sui dati dei clienti

Quando Caesar’s Entertainment dichiarò bancarotta nel 2014, i suoi creditori stimarono che il valore della banca dati dei suoi clienti era di 1 miliardo di dollari. In questo modo, questo divenne il bene più prezioso della società. Nel corso della sua storia, questa compagnia è riuscita a creare e mettere a punto un sistema di monitoraggio dei suoi utenti davvero dettagliato e utilizzato anche dalle altre società che operano nel settore. Per esempio, attraverso questo sofisticato tracciamento è possibile scoprire le abitudini dei giocatori, le ragioni per le quali si concedono una partita ma, anche, la somma di denaro che sono disposti a scommettere.

Chi gioca poco ma a lungo può vincere più di chi scommette molto ma di rado

Uno degli aspetti più interessanti e, soprattutto, utili per gli operatori del settore in relazione all’analisi dei dati consiste nell’identificazione del cliente perfetto. Fino a non molto tempo fa, non veniva data molta importanza ai giocatori della slot, dovuto al fatto che le loro scommesse, rispetto a quelle effettuate in altri giochi, erano sì frequenti, ma di valore esiguo. Dall’analisi dei dati, invece, si è capito che gli operatori del settore non possono permettersi di sottostimare nessuno. Anzi, a lungo andare, questi utenti risultano essere più redditizi rispetto a quelli che giocano una somma superiore, ma solo in un’occasione.

La ricerca di Thomson in breve

In poco più di 100 anni, le slot machine sono evolute a tal punto da occupare oggi un ruolo di primo piano nei casinò di tutto il mondo. Sempre più attraenti in quanto a aspetto e giocabilità – oltre che avanzate dal punto di vista dell’hardware e del software che montano – le slot attirano oggi milioni di giocatori. Riusciranno nei prossimi decenni a dominare ancora di più il settore del gioco a livello internazionale? Visti gli antecedenti, crediamo di sì.