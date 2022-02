Auto su ambulanza, tre morti e due feriti sulla statale

Sale a tre il bilancio delle vittime. Tre persone sono morte nello scontro frontale tra un’auto e un’ambulanza sulla strada statale 626 in prossimità dello svincolo di Butera (Cl).

A perdere la vita sono stati il paziente che era nell’ambulanza dell’Asp nissena e stava per essere trasportato dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, l’autista dell’ambulanza e la persona che era nell’auto.

Un infermiere che era a bordo dell’ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia in elisoccorso, mentre un medico è stato condotto in codice rosso per un trauma al torace all’ospedale di Gela.

“La strada statale 626 “Della Valle del Salso” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 45, in prossimità dello svincolo di Butera (CL), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un’ambulanza si sono scontrate frontalmente e, nell’impatto, due persone hanno perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.