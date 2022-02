Leonardo Santoro il commissario di Messina dopo le dimissioni di De Luca

Ingegnere, 59 anni, dirigente generale di nuova nomina e già responsabile dell’Ufficio speciale per le progettazioni, Santoro è messinese di origine e nella città peloritana è stato già capo del Genio civile.

Con altro provvedimento, sono stati, nominati due subcommissari: la sovrintendente ai Beni culturali Mirella Vinci e il viceprefetto di Messina Francesco Milio.

Marco Zambuto

“Leonardo Santoro – dice in una nota Musumeci -, attuale segretario generale dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, è stato da me appena nominato commissario della città di Messina, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali,. Il commissario rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco “.