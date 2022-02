Balla nudo sull’auto sotto la pioggia, ricoverato in psichiatria

A Trapani un video diventa virale sui social. Un uomo prima ha abbattuto i paletti di piazza Vittorio in auto, poi è salito sul tetto della vettura per un ballo sotto la pioggia. L’uomo, a torso nudo, ha dato spettacolo in via Ammiraglio Staiti.

L’uomo, un pizzaiolo 40enne, ha attratto l’attenzione di passanti ed automobilisti, mettendo a rischio anche altre persone. Una folle corsa in auto cominciata a piazza Vittorio dove, a bordo di una Ford di colore nero, suonando il clacson, ha abbattuto i paletti di metallo che delimitano la strada. Un’azione ripresa da alcuni cellulari. I video poi sono finiti sui social. immortalata da un abitante della zona con il proprio smartphone.