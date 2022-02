È Militello in Val di Catania il “Borgo più bello di Sicilia” del 2022

Militello in Val di Catania il “Borgo più bello di Sicilia 2022“. Lo ha decretato il giornale siciliano All Food Sicily dopo una gara che ha visto competere una selezione di 50 borghi siciliani nella prima fase e 20 in quella finale. Militello Val di Catania negli scorsi anni ha già ricevuto l’inserimento nel 2002 nei beni UNESCO. Si trova fra le città del Val di Noto dichiarate Patrimonio dell’Umanità per la ricchezza del suo patrimonio artistico-monumentale. Ora è anche Borgo più bello di Sicilia 2022. Militello Val di Catania è anche il paese che ha dato i natali al celebre presentatore televisivo Pippo Baudo.

Ora è anche tra i Borghio più belli della Sicilia

Lo ha decretato il contest online promosso dalla testata allfoodsicily.it, quotidiano online che si occupa di enogastronomia. Insieme con Militello in Val di Catania occupano il podio – confermando le posizioni ottenute nella prima fase – Mistretta e Novara di Sicilia, due perle incastonate tra i Nebrodi e i Peloritani, che hanno intercettato il favore di tanti lettori e lettrici che hanno mostrato di gradire il contest accordando a questi due magnifici borghi la loro preferenza.