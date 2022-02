Ancora piogge e freddo, allerta meteo in Sicilia per il 16 febbraio

Dopo la pioggia di oggi, 15 febbraio, anche domani in Sicilia si prevede maltempo con un sensibile abbassamento delle temperature.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 16 febbraio 2022. Per la Sicilia settentrionale e per la provincia di Agrigento l’allerta meteo è gialla.