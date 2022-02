Schianto tra Misilmeri e Villabate, tre i feriti sulla SS121

Di tre feriti lievi parla il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi tra Misilmeri e Villabate. Teatro dell’incidente la SS121 Palermo-Agrigento.

A scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Mitsubishi e un Lancia Ypsilon. La prima vettura era guidata da un ragazzo di 30 anni mentre sull’utilitaria viaggiava un uomo e la figlia. Per cause ancora in via di accertamento, le due vetture sono entrate in collisione, un impatto molto violento.